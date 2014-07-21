Родина десантника, яка отримала "похоронку" без тіла, сподівається, що він живий

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Зв'язок із двадцятирічним сином батьки, які мешкають у Миколаєві, втратили зранку 11-го липня. За кілька днів по тому до них прийшла похоронка, та тіла хлопця так і не знайшли. У військкоматі твердять, що він згорів під час обстрілу, однак де останки, не кажуть.

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"Встановили списки солдатів, які там були. Знайшли поранених, тяжко поранених, контужених, але серед них не було Волкова Олексія. А якщо не було, то нам привезли цю "похоронку". Тримати "похоронку" у руках, не маючи тіла, це неправильно, це не варіант", - каже Руслана Миронюк, мати Олексія Волкова.

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