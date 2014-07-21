Уряд виділив майже 600 млн грн для закупівлі озброєння та військової техніки

Відповідне розпорядження №652-р від 17 липня 2014 року "Про виділення коштів для закупівлі озброєння та військової техніки" оприлюднено на Урядовому порталі, йдеться у повідомленні на сайті Міністарства оборони.

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Згідно з документом, який підписав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, з цієї суми Міністерству оборони виділено 200 млн грн. Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Окрім цього Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та адміністрації Державної прикордонної служби необхідно затвердити у триденний строк, за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів, перелік витрат, пов’язаних із закупівлею озброєння та військової техніки; подати до 28 грудня 2014 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.