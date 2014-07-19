СБУ: Записи розмов бойовиків відповідають найвищим міжнародним стандартам

Про це повідомив керівник СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер-LIVE", передає Еспресо.TV.

“Докази, які ви маєте зараз, і громадяни, і всі світові медіа, і інші, які СБУ за добу збирає — насправді відповідають найвищим міжнародним стандартам. І що ці докази неспростовно доводять: перше — це участь російських офіцерів. Друге — згадувалось із якої зброї знищили невинних людей — цей терористичний акт скоїли, використовуючи „Бук“, 3 російських військових, і він був заведений через українсько-російський кордон”, - пояснив він.

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Наливайченко наголосив, що українська сторона відкрита до співпраці у справі збиття літака із міжнародними слідчими органами.