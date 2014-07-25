У день падіння "Боїнга" військова авіація України не виконувала польотів у зоні АТО

Про це сьогодні, 25 липня, повідомили у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України у відповідь на поширену деякими російськими засобами масової інформації заяву з посиланням на так зване «джерело в одному з силових відомств України».

У день катастрофи літака Boing-777 польоти авіації Повітряних Сил Збройних Сил України в районі проведення АТО не виконувалися. Зенітні ракетні комплекси Збройних Сил України не застосовувалися, жодного пуску зенітних керованих ракет не проводилося.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Читайте такожСБУ перехопила переговори бойовиків за 2 хвилини до катастрофи "Боїнг": "Пташка" до вас полетілаТакож в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець. Частину тіл, знайдених на місці катастрофи, уже перевезли до Нідерландів.