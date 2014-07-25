Посол США: "Боїнг-777" було збито з контрольованої терористами території

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Те, що сталося з цим рейсом, не є більше таємницею. Літак був збитий ракетою, випущеною з території, яка контролюється сепаратистами”, - сказав посол.

За словами Пайєтта, в США знають, що терористи, які діють на сході України, мають навчальні табори на території Росії. Крім того, з Росії в Україну надсилаються танки, ракетні пускові установки та інше важке озброєння.

Читайте такожReuters підтверджує, що комбат "Востока" в інтерв’ю визнав наявність "Буків"Як сказав посол, у США бачать, що Росія продовжує ескалацію конфлікту на сході України.

“Вже минуло 10 днів відтоді, як збито літак, і замість того, щоб вийти на рівень політичного і дипломатичного шляху, ми бачимо, що вони доливають бензину у вогонь, продовжується ескалація, військові пересування через кордон, артилерійські залпи з території Російської Федерації”, - сказав Пайєтт.

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