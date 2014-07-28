Українські військові взяли Савур-Могилу, з якої бойовики обстрілювали населені пункти

Збройні Сили України взяли під контроль Савур-могилу, доповів президенту України Петру Порошенка начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Муженко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожЗаблоковані під Маринівкою солдати дочекалися підмоги - Тимчук

Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької областей та Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів, зокрема, Маринівку.

Президент України висловив впевненість, що Збройні Сили з честю виконають поставлену задачу і невдовзі на звільнених територіях буде відновлене мирне життя.