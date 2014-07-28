Українські військові взяли Савур-Могилу, з якої бойовики обстрілювали населені пункти
11:46, 28 липня 2014Військо
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Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької областей України та Ростовської області Росії.
REUTERS
Збройні Сили України взяли під контроль Савур-могилу, доповів президенту України Петру Порошенка начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Муженко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької областей та Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів, зокрема, Маринівку.
Президент України висловив впевненість, що Збройні Сили з честю виконають поставлену задачу і невдовзі на звільнених територіях буде відновлене мирне життя.
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