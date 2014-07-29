Тікаючи з Дебальцевого, терористи залишили багато техніки та озброєння - АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

Станом на сьогодні, частинам та підрозділам військ АТО надано допомогу в повному обсязі. Забезпечено їх зброєю та боєприпасами. Проведено евакуацію поранених, яким надано кваліфіковану медичну допомогу.

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На даний момент на дорогах встановлено та обладнано додаткові блокпости. Це дозволило укріпити наші позиції, та щільніше звузити кільце навколо Горлівки та Донецька. Таким чином перекривається більшість шляхів для постачання ресурсів загарбникам та бандитам.

Після зачистки в населеному пункті Дебальцево, підрозділами АТО було виявлено велику кількість техніки, боєприпасів та озброєння.

"Панічно тікаючи від ударів Збройних Сил України найманці полишають все те, чим так щедро їх обдарували замовники безладу в Україні", - йдеться в повідомленні.