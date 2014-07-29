Українські військові увійшли в Авдіївку - ЗМІ
02:37, 29 липня 2014Політика
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Бійці сил антитерористичної операції увійшли в Авдіївку Донецької області
Фото Олександр Клименко
Про це повідомили місцеві мешканці, передає сайт 62.ua.
"Сьогодні місто Авдіївка, розташоване за 6 кілометрів на північ від Донецька, фактично повністю перейшло під контроль сил АТО", - пише видання.
Як повідомляють очевидці, залишки бойовиків "ДНР" рятуються втечею в районі кафе "Царське полювання".
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Нагадаємо, раніше українські військові взяли під контроль Савур-могилу, яка є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької та Ростовської області Росії, а також звільнили Дебальцеве. Крім того, сьогодні ввечері Президент України Петро Порошенко повідомив про взяття під контроль селища Степанове.
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