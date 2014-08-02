Порошенко відвідав Головний військовий госпіталь і вручив нагороди десантникам

Президент Петро Порошенко відвідав Головний військово-медичний клінічний центр, де перебувають на лікуванні військовослужбовці, які отримали поранення в антитерористичній операції на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко подякував десантникам за мужність і вручив їм державні нагороди.

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Він відзначив, що пишається тим, що в державі є такі військові. «Україна тримається на таких героях, як ви», - сказав президент.

Глава держави подякував за мужність та героїзм, проявлені у боях. «Ваші імена – назавжди в серцях українців», - наголосив він.

Президент високо оцінив внесок аеромобільних військ в успіх антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях.

«Весь український народ пишається тим, як десантні бригади – 25-а, 79-а, 80-а та 95-а – виконують свої військові завдання. Десантники завжди там, де важко. Всі наші штурмові операції здійснені їх силами», - заявив глава держави.

Порошенко поцікавився потребами військовослужбовців та доручив забезпечити їх всім необхідним для лікування та реабілітації, зокрема, протезами.

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Президент вручив орден «За мужність» III ступеня старшому сержанту Олександру Пономарьову, який у бою під містом Красний Лиман Донецької області, будучи пораненим, не припиняв вогонь та забезпечив розгортання основних підрозділів. Орден Богдана Хмельницького III ступеня з рук президента отримав лейтенант Олександр Чорпіта, який був поранений у бою в місті Лисичанськ Луганської області, відмовився від евакуації та продовжував розміновувати фугаси.

Орден «За мужність» III ступеня вручено солдату Юрію Весельському, пораненому у місті Слов’янськ Донецької області, який при конвоюванні вантажу потрапив у засідку. Незважаючи на поранення, продовжував керувати боєм та здійснював евакуацію особового складу і техніки.

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Солдат Сергій Ільніцький отримав з рук президента орден «За мужність» III ступеня за те, що при виконанні завдання на кордоні у Луганській області, незважаючи на поранення, забезпечив доставку боєприпасів.

Старший сержант Сергій Козак нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за те, що при конвоюванні вантажу у місті Добре Донецької області, попри поранення, продовжував керувати боєм і зміг евакуювати особовий склад та техніку, повідомили в прес-службі.