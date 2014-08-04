На Луганщині у двох містах знайшли 257 боєприпасів і більш як 25 тонн пороху

Як повідомила УНІАН прес-служба обласного управління ДСНС, на території Луганської області з початку виконання робіт (2 серпня) співробітниками обстежено територію м. Кремінна і перевірено 4 споруди: площа території 28 га. При цьому виявлено і вилучено 129 одиниць боєприпасів (мінометних мін 5 од., артилерійських снарядів - 77, бойових гранат і мін - 47) Виявлено і знищено 500 кг пороху.

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Крім того, обстежено територію м. Сєверодонецьк, де перевірено 6 споруд і будівель: площа території 95,5 га, при цьому виявлено і вилучено 128 одиниць боєприпасів (бойових гранат і мін 126 одиниць, інших вибухонебезпечних предметів - 2 од.). Виявлено і знищено 25 т пороху і 25 мішків селітри. Роботи тривають.