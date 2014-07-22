Загін піротехніків ДСНС виїхав з Дніпропетровська до Слов'янська і Краматорська

«Колона з 9 спеціальних машин, машини "швидкої допомоги" і машини супроводу автомобільної служби безпеки дорожнього руху ГУ ДСНС прямує до Донецької області для робіт з розмінування території міст Слов'янськ і Краматорськ, а також навколишніх населених пунктів», - розповіли агентству в прес-службі ДУ ДСНС в Дніпропетровській областіЧитайте такожСапери знешкодили 63 вибухових снаряди на шляхах до Слов'янська

Піротехніки займатимуться розчищенням приватного сектору, об'єктів комунального, промислового й адміністративного значення

У повідомленні наголошується, що з 11 липня в Слов'янську і Краматорську працює зведений загін особового складу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

За цей час тільки в Слов'янську дніпропетровські піротехніки знешкодили 259 боєприпасів, обстежили 496 приватних будинків, очистили 30 га полів, розміновували водоносну станцію і хімзавод.Читайте такожЗа місяць сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від проросійських терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Наразі в даних населених пунктах ведуться відновні роботи.