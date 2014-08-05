РНБО: Російські військові чотири години обстрілювали "Градами" позиції АТО
З території Росії проводяться кількагодинні обстріли української території з важкої артилерії та установок "Град".
Про це розповів у вівторок на брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко.
"Понеділок з 10 години ранку протягом чотирьох годин російські військові обстрілювали з використанням артилерії та установок "Град" позиції українських прикордонників неподалік Василівки та Амвросіївки", - цитує Лисенка Українська правда.
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"Вогонь вівся з позицій неподалік російського села Марфівка", - уточнив він.
Речник РНБО повідомив, що "о 6-ій вечора росіяни з гаубиць обстріляли українське містечко Амвросіївку та позиції сил АТО, розташовані неподалік".
"З 10-ої вечора протягом трьох годин підрозділи українських військових у районі Станиці Луганської, Луганської області були обстріляні мінометно-артилерійським вогнем з території РФ. В подальшому росіяни перенесли хаотичний вогонь вглиб території України", - заявив Лисенко.
Він також повідомив, що "опівночі російські військові обстріляли з установок "Град" позиції українських десантників під Амвросіївкою".
"Через дві години з російської території був здійснений артилерійський обстріл блокпосту сил АТО в районі Дяково", - розповів речник РНБО.