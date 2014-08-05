РНБО: Російські військові чотири години обстрілювали "Градами" позиції АТО

Про це розповів у вівторок на брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко.

"Понеділок з 10 години ранку протягом чотирьох годин російські військові обстрілювали з використанням артилерії та установок "Град" позиції українських прикордонників неподалік Василівки та Амвросіївки", - цитує Лисенка Українська правда.

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"Вогонь вівся з позицій неподалік російського села Марфівка", - уточнив він.

Речник РНБО повідомив, що "о 6-ій вечора росіяни з гаубиць обстріляли українське містечко Амвросіївку та позиції сил АТО, розташовані неподалік".

"З 10-ої вечора протягом трьох годин підрозділи українських військових у районі Станиці Луганської, Луганської області були обстріляні мінометно-артилерійським вогнем з території РФ. В подальшому росіяни перенесли хаотичний вогонь вглиб території України", - заявив Лисенко.

Він також повідомив, що "опівночі російські військові обстріляли з установок "Град" позиції українських десантників під Амвросіївкою".

"Через дві години з російської території був здійснений артилерійський обстріл блокпосту сил АТО в районі Дяково", - розповів речник РНБО.