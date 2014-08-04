Боєць пояснив, чому їх бригада відступила до РФ: Нас відстрілювали з "Граду" десятками

Боєць 72-ї окремої механізованої бригади, якого разом з товаришами зараз повертають в Україну з території Росії пояснив, чому військовим довелося відступити в РФ, повідомляє ТСН.

Боєць розповів, що відступ на територію Росії став вимушеним, адже його бригада була повністю відрізана від забезпечення протягом 3-х тижнів і не мала не тільки, чим воювати, але і відчувала брак питної води.

"Більше 3 тижнів перебували під обстрілом, будь-які спроби вийти закінчувалися втратами техніки та особового складу. Три тижні намагалися вибратися, все стало закінчуватися - і боєприпаси, і з водичкою почалися проблеми. Наше начальство постійно заявляло - "ми вас виведемо, потерпіть ще добу". Ці розмови ні до чого не призводили", - каже боєць.

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За словами десантника, ніхто з 438 військових, які опинилися на території Росії, не погодився залишитися на території РФ, хоча в Україні їх чекають тривалі розгляди їх відступу. Боєць сподівається, що їх чекають об'єктивні розгляди, адже іншого виходу вони не бачили, тим більше, що бригада вже понесла великі втрати.

"Ми навіть не знаємо, скільки загиблих. Поранених дуже багато. Найщасливіша 4-я рота - там один загиблий і один важкий", - розповідає десантник. Винними у тому, що сталося, 72-я бригада вважає керівництво АТО і працівників тилу, які не допомагали із забезпеченням.

Їжа у бійців була протягом цього часу завдяки волонтерам, які один раз змогли дістатися позицій бригади.

"З нашої сторони те, що ми пішли - це було не малодушність. Ми просто живим щитом стояли. Нас відстрілювали одного за іншим, а часто і десятками одночасно, коли "Град" відпрацьовував по нас", - пояснює військовий.