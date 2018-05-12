«Паркетних» офіцерів- спецпризначенців не буває

Його «нічого особливого» вилилося у прострілену навиліт ногу, госпітальне ліжко, бойовий орден і дострокове присвоєння чергового військового звання. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня офіцера було нагороджено, коли він іще був майором. Свою нагороду Денис Іванович отримав з рук Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка, коли той відвідав Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України.

Від преси офіцер відмахується: які там, мовляв, подвиги, я — звичайний офіцер штабу, начальник відділення… Вважає, що розповідати нічого, просто з початку травня — в зоні проведення АТО, завдання виконував у районі Слов’янська: «виходили групою»…

Вихід групи армійського спецпризначення — це насамперед розвідка. Вдала розвідка — це успішно проведені операції, це розгром терористів, наближення миру на Донбасі. А ще можна сказати, що кожен «вихід» наших спецпризначенців — це здобута інформація, завдяки якій вдається рятувати десятки, а то й сотні життів військовослужбовців, задіяних в АТО.

Поранення Денис Матюшко отримав, якраз рятуючи групу, своїх найближчих бойових товаришів. Того дня вони пішли в черговий «вихід». Денис із напарником йшли попереду основної групи — в головному дозорі. Перетинаючи відкриту ділянку місцевості, офіцер помітив, як за коровами, що паслися на лузі, ховаються озброєні люди. Сумнівів не було — готується засідка. Зазвичай у таких випадках терористи, коли їм вдається залишитися непоміченими, пропускають дозорних, а потім зненацька атакують основну групу чи колону, що рухається за ними. Рішення було прийнято миттєво: вв’язатися у бій і в такий спосіб попередити товаришів.

У цьому бою жоден зі спецпризначенців не загинув.

Того дня свій військовий обов’язок підполковник Денис Матюшко виконав з честю — ризикуючи власним, врятував життя своїх товаришів.

Ось такі штабні офіцери служать в українському спецпризначенні.

Іван Ступак, «Народна армія»