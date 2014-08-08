За добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України
13:39, 08 серпня 2014Військо
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Протягом доби російські безпілотники п'ять разів порушували повітряний простір України.
Над повітряним простором Україн зафіксовано російські безпілотники / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
За його словами, розвідувальні безпілотні апарати фіксувалися прикордонниками України в районах акваторії порту “Маріуполь” на напрямку Армянськ — Червоний Чабан Херсонської області, Генічеська та Бердянська.
Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник Як повідомляв УНІАН, за останню добу в зоні АТО загинули 7 військовослужбовців збройних сил і 8 прикордонників.
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