За добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України

13:39, 08 серпня 2014
Військо
0 0

Протягом доби російські безпілотники п'ять разів порушували повітряний простір України.

Фото Міністерства оборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

За його словами, розвідувальні безпілотні апарати фіксувалися прикордонниками України в районах акваторії порту “Маріуполь” на напрямку Армянськ — Червоний Чабан Херсонської області, Генічеська та Бердянська.

Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник Як повідомляв УНІАН, за останню добу в зоні АТО загинули 7 військовослужбовців збройних сил і 8 прикордонників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter