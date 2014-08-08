За добу в зоні АТО загинули 15 військових, 89 були поранені

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Також Андрій Лисенко повідомив, що за минулу добу поранення отримали 89 військових.

"Це пов’язано з виходом 79-ї бригади з цього котла, коли вівся шалений обстріл з Росі і території, яку поки що контролюють терористи", - уточнив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за останній час найбільші втрати серед військовослужбовців були понесені 5 серпня. Тоді в зоні АТО загинули 18 військових, ще 54 поранені. За 6 серпня сили АТО втратили 7 військовослужбовців, 15 отримали поранення.