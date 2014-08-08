Порошенко підписав закон про підвищення граничного віку військовозобов'язаних у запасі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про підвищення граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі, які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування Збройних сил України та інших військових формувань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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У відповідності до Закону «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі підвищений для другого розряду із 50 до 60 років для рядових, сержантів, старшин, із 55 до 60 років – для молодшого та старшого офіцерського складу, до 65 років – для вищого офіцерського складу.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 22 липня.