ВР збільшила граничний вік військовозобов'язаних у запасі
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (реєстраційний номер 4844).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 232 із 242 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачено збільшення граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі.
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Ним передбачено підвищення віку для молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.
Законом передбачено, що військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: перший розряд - до 35 років; другий розряд - до 60 років (нині до 50 років).