За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення
13:26, 12 серпня 2014Військо
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За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, ще 31 отримав поранення.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За добу загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в зоні АТО також загинули 6 військовослужбовців, 24 отримали поранення. Значна кількість військовослужбовців загинула 8 серпня -- 13 осіб.Загалом за час проведення АТО загинули 568 українських військових та 2120 отримали поранення.
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