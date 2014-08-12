За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За добу загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в зоні АТО також загинули 6 військовослужбовців, 24 отримали поранення. Значна кількість військовослужбовців загинула 8 серпня -- 13 осіб.Загалом за час проведення АТО загинули 568 українських військових та 2120 отримали поранення.