За добу в зоні АТО загинули 13 українських бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, протягом останньої доби українські військові звільнили від терористів на сході України три населених пункти - Круглик, Міусинськ Луганської області та Пантелеймонівку у Донецькій області.

Також речник РНБО зазначив, що вчора увечері терористи обстріляли з мінометів та стрілецької зброї прикордонний пункт Красна Талівка, але прикордонники дали достойну відсіч, залишившись без втрат серед особового складу. Окрім того, сьогодні о 5.00 з боку населеного пункту Підгаївка в Російській федерації було обстріляно прикордонний пункт «Біловодськ» в Луганській області.

Читайте такожДо зони АТО відбув спецбатальйон "Золоті ворота"За словами Лисенка, Російська федерація продовжує накопичення своїх військ поблизу кордону з Україною. Зокрема, у Воронезьку область РФ за 10 кілометрів до кордону України перекинуто Псковську повітрянодесантну бригаду.

Читайте такожБійці АТО взяли під контроль Мар'їнкуВідповідаючи на запитання щодо заяви російської сторони про завершення навчань Збройних Сил РФ, Лисенко зазначив, що Міністерство оборони Росії вчора дійсно оголосило, що навчання завершені і іде їхній аналіз.

“Але ми не можемо констатувати про деескалацію ситуації на кордоні”, - сказав Лисенко.