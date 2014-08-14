Український десантник втратив кисть руки, але врятував життя шістьом товаришам

В одному із боїв на Луганщині 21-річний мешканець Жмеринки врятував життя собі та своїм шістьом бойовим друзям, але внаслідок мінно-вибухового осколкового поранення втратив кисть правої руки, отримав множині осколкові поранення м’якої тканини нижніх кінцівок, баротравму, розрив обох барабанних перетинок.

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Того дня особовий склад високомобільних десантних військ йшов у наступ на ворога біля міста Лисичанськ. БТР 80, в якому знаходився Владислав, йшов попереду. Сепаратист кинув гранату в БТР та влучив у люк. Десантник миттєво зорієнтувався, підійняв її з-під ніг і викинув. Не вистачило кількох секунд — граната розірвалася на відстані 5 сантиметрів.

"Почув хлопок, після цього мені щось впало біля ніг: опустив голову, дивлюся — граната в бойову стані, вже зведена, тобто ось-ось вибухне, плюс побачив, що вона не нашого зразка. З такою швидкістю ще нічого у житті я не робив. У ту ж мить схопив її та жбурнув. Руку відвести не встиг, пролунав вибух, — пригадує «крилатий піхотинець».