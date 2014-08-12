16 військовослужбовців, які потребують протезування, включені до державної програми

— На даний час протезування кінцівок потребують 16 військовослужбовців, — зазначив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, і додав, що першим двом військовослужбовцям вже виготовлено протези за державні кошти на Львівському протезному заводі. Це відбулося на виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», який дозволяє військовослужбовцям отримувати всі пільги, в тому числі протезування та забезпечення усіма засобами пересування за рахунок держави, — підкреслив директор Військово-медичного департаменту оборонного відомства.

Полковник Віталій Андронатій зазначив також, що в інші військовослужбовці ще не готові до протезування, оскільки їх кінцівки ще не загоїлися.

За його словами, в державі є потенціал в плані забезпечення протезами вітчизняного виробництва:

— Наші лікарі та фахівці пройшли навчання за кордоном, а нещодавно на базі військового госпіталю у Києві відбулися ознайомчі тренінги з фахівцями, які виробляють протези, — повідомив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України наголосив, що держава створила умови для протезування не тільки військовослужбовцям, а й усім учасникам АТО, котрі цього потребують.