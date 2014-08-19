Сили АТО звільнили від терористів один з районів Луганська, бої тривають
14:18, 19 серпня 2014Військо
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У місті тривають вуличні бої.
Ілюстративне зображення / Миноборони
Сили АТО звільнили від терористів один район Луганська, тривають вуличні бої в центрі міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Звільнено один район Луганська і вже тривають вуличні бої в центральній частині міста», - сказав Лисенко.
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