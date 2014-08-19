Для розвідки в зоні АТО використовуються власні розробки житомирських науковців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі інституту з посиланням на начальника військового інституту генерал-майора Юрія Даника.

За його словами, військові підрозділи в зоні АТО постійно перебувають у русі, а командирам, щоб правильно приймати рішення, потрібно знати місце перебування українських вояків і противника.

Читайте такожРосійська програма-шпигун знайдена на комп'ютерах в офісі ЯценюкаДля цього якнайкраще підходить повномасштабний комплекс технічних засобів розвідки - від космічних до безпілотних літальних апаратів, які можуть тривалий час перебувати в повітрі над полем бою у найнебезпечніших районах скупчення ворога.

Розробки фахівців військового інституту пройшли перевірку практично на всіх військових навчаннях - "Адекватне реагування 2011», «Перспектива 2012», « Чумацький шлях -2013» та інших. Тепер ці розробки працюють на перемогу українських вояків.

Як повідомляв УНІАН, одне із підприємств Дніпропетровської області налагодило виробництво безпілотних літаків для української армії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на радника голови облдержадміністрації Павла Хазана.

«Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати, найближчим часом планується передача ще 10 таких літаків. Це стало можливим завдяки спільному проекту підприємства-виробника та Фонду оборони країни», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Прес-служба не розголошує деталей про підприємство–виробника. Разом з тим повідомляється, що щомісячно підприємство зможе виготовляти 30-40 безпілотних апаратів. Це дозволить українській армії не лише розширити засоби для бойових дій, а також значно убезпечити військових від атак.