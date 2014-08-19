На Дніпропетровщині почали випускати вітчизняні безпілотники для армії

23:05, 19 серпня 2014
Політика
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Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати.

Фото: Pavlo Khazan / facebook.com

На Дніпропетровщині налагоджено виробництво безпілотних літаків для армії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови облдержадміністрації Павло Хазан.

Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати, найближчим часом планується передача ще 10 таких літаків. Це стало можливим завдяки спільному проекту підприємства-виробника та Фонд Оборони Країни.

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Щомісячно підприємство зможе виготовляти близько 30-40 таких безпілотних апаратів, Фонд, у свою чергу, передаватиме новітнє озброєння військовим. Це дозволить українській армії не лише розширити знаряддя бою, а також значно убезпечити військових від атак

Допис by Pavlo Khazan.
Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан  зазначив, що проект спрямований на потреби оборони і мова не йде про отримання прибутків.
"Ніхто не ставить собі за мету отримання прибутків. Тому, передусім, все для потреб оборони. Тепер ми зможемо забезпечувати на постійній основі українську армію безпілотниками, щоб зберегти життя людям, які йдуть у бій", - сказав Корбан.
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