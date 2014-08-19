На Дніпропетровщині почали випускати вітчизняні безпілотники для армії

Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан зазначив, що проект спрямований на потреби оборони і мова не йде про отримання прибутків.

"Ніхто не ставить собі за мету отримання прибутків. Тому, передусім, все для потреб оборони. Тепер ми зможемо забезпечувати на постійній основі українську армію безпілотниками, щоб зберегти життя людям, які йдуть у бій", - сказав Корбан.