На Дніпропетровщині почали випускати вітчизняні безпілотники для армії
Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати.
На Дніпропетровщині налагоджено виробництво безпілотних літаків для армії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови облдержадміністрації Павло Хазан.
Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати, найближчим часом планується передача ще 10 таких літаків. Це стало можливим завдяки спільному проекту підприємства-виробника та Фонд Оборони Країни.
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Щомісячно підприємство зможе виготовляти близько 30-40 таких безпілотних апаратів, Фонд, у свою чергу, передаватиме новітнє озброєння військовим. Це дозволить українській армії не лише розширити знаряддя бою, а також значно убезпечити військових від атак