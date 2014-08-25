РНБО: Траса Новоазовськ-Маріуполь перебуває під контролем (карта АТО)

Про це йдеться у повідомлені РНБО у соцмережі.

"О 5:20 ранку в районі населених пунктів Щербак та Новоазовськ змішана колона бронетехніки у складі 10 танків, 2 БМП та 2 «Уралів» порушила державний кордон України. Прикордонники вступили в бій та викликали підкріплення", - повідомив під час брифінгу в Києві заявив речник ІАЦ РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожСеменченко: До 40 одиниць бронетехніки з РФ прорвалися через кордон і рухаються в бік Маріуполя

Просування основної частини ворожої техніки зупинено вогнем на рубежі Щербак – Маркине.

Наразі траса Новоазовськ-Маріуполь перебуває під контролем сил АТО. З території Російської Федерації ведеться обстріл в напрямку Новоазовська.

Комбат "Донбасу" в соцмережі повідомив, що сьогодні вранці кордон України перетнуло до 50 одиниць бронетехніки. В той час керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомляє про вторгнення з території РФ 10 БТРів, 2 танків і 2 КамАЗів.

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