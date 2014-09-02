Після відступу силовиків з аеропорту "Луганськ" сапери підірвали злітно-посадкову смугу

18:06, 02 вересня 2014
Військо
0 0

Українські силовики після відступу з Луганського аеропорту підірвали злітно-посадкову смугу.

Громадська Варта Харків, Facebook

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Після організованого відступу з Луганського аеропорту наші сапери підірвали злітно-посадкову смугу, унеможлививши її подальше використання», - сказав Лисенко.

Читайте такожЛуганський аеропорт повністю зруйновано - губернаторЯк повідомляв УНІАН, учора сили АТО за наказом залишили аеропорт "Луганськ".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter