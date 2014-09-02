Після відступу силовиків з аеропорту "Луганськ" сапери підірвали злітно-посадкову смугу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Після організованого відступу з Луганського аеропорту наші сапери підірвали злітно-посадкову смугу, унеможлививши її подальше використання», - сказав Лисенко.

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