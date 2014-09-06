Червоний Хрест не доставив гуманітарну допомогу в Луганськ через обстріл

Про це йдеться в повідомленні Червоного Хреста в "Твіттері". "Рано вранці ми намагалися доставити гуманітарну допомогу в Луганськ. Але через обстріли змушені були розвернутися біля Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим експерти зазначають, що допомога дуже потрібна містам у східній Україні, однак представники Червоного Хреста повинні мати можливість доставити її якомога швидше в безпеці, зазначає "Українська правда".

Цим ранком ми намагалися доставити гуманітарну допомогу в #Луганськ. Але через обстріли довелося розвернутися в районі станиці Луганська. - МКЧХ (@MKKK) 6 вересня 2014

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Раніше в РНБО повідомили, що за останні три дні українська сторона не отримувала жодного повідомлення про рух та вміст гуманітарного вантажу від РФ. Таким чином, Росія вже замовчує цю тему.