Учасників навчань Rapid Trident-2014 ознайомили з правилами користування імітаційною вибухівкою

Сьогодні, 14 вересня, на території військового містечка «Центральне» Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, з учасниками українсько-американського тактичного навчання Rapid Trident-2014 відбулися заняття із дотримання заходів безпеки

Керівники на навчальних місцях провели інструктаж більше тисячі військовослужбовців з п’ятнадцяти країн світу. Зокрема, іноземним колегам продемонстрували українську військову техніку та озброєння, а також нагадали, як швидко та правильно надавати першу медичну допомогу потерпілим. Крім того, учасників навчання ознайомили з правилами користування вибуховими речовинами та пристроями.

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"Упродовж двох тижнів усі військовослужбовці матимуть справу з вибуховими пакетами, запалами, мінами та іншою імітаційною вибухівкою, — повідомив офіцер Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підполковник Юрій Фтемов. — Саме тому армійці повинні знати, як діяти під час підривних робіт, на якій безпечній відстані знаходитися від проведення розмінування, які сигнали подавати тощо".

Загалом, під час проведення навчань використовуватиметься майже 700 одиниць зброї та понад 50 військових автомобілів та бойових машин. Також було проведено інструктаж особового складу щодо умов використання систем імітації тактичних дій MILES. Доведено вимоги техніки безпеки під час виконання практичних стрільб зі стрілецької зброї.

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Слід відзначити, що медичне забезпечення навчань відповідає високим міжнародним стандартам. Для того, щоб створити максимально сприятливі умови для збереження життя та здоров’я учасників навчання, на базі медичного пункту Центрального містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки постійно чергуватиме бригада лікарів та реанімобіль.