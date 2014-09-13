В понеділок на Львівщині почнуться українсько-американські військові навчання

На Львівщині з 15 по 26 вересня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський військовий полігон) проходитимуть спільні українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент-2014», в яких візьмуть участь близько 1,2 тис. військовослужбовців із 15 країн світу.

Як повідомили УНІАН у прес-групі українсько-американських тактичних навчань „Репід Трайдент-2014”, під час навчань територією Центру рухатимуться військові колони, тому деякі зони автодоріг на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки будуть обмежені для руху цивільного автотранспорту.

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Також залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації.

Керівництво навчань із міркувань безпеки цивільного населення закликало мешканців Львівщини у цей період не відвідувати розташування навчальних ділянок полігону, дотримуватися правил дорожнього руху під час зустрічі на автодорогах із військовими автоколонами.