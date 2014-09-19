За добу на Донбасі 2 українських військових загинули, 3 були поранені, 6 зникли безвісти

За добу у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинуло двоє українських військових, трьох поранено, шестеро зникли безвісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, протягом доби загинули двоє українських військовослужбовців, троє отримали поранення та шестеро зникли безвісти.