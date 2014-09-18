Правнук Михайла Коцюбинського уже півроку воює на Сході

Онук розстріляного НКВДистами ворога народу Романа Коцюбинського Ігор уже півроку воює на Сході, повідомляє ТСН.

Він - директор музею письменника і досі писав лише для себе, в шухляду. Але тепер припускає, що спробує написати книжку про війну.

Заради хлопців, які звідти не повернулися. В маєтку-музеї Михайла Коцюбинського саме дозріли яблука і айва. Правнук українського класика і директор його музею Ігор оглядає кожне дерево, тішиться урожаєві.

У цьому саду він не був півроку. Ігоря призвали у зону АТО у першу хвилю мобілізації. Адже 49-річний музейник ще в радянські часи закінчив військове училище.

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На Луганщину вирушив у складі окремої танкової бригади. Але зараз каже, що на цій посаді служити значно важче, адже на сході триває гібридна війна з неписаними правилами. А бойовий дух патріотів найбільше підточує невизначеність.

Під час останнього обстрілу Ігор втратив багатьох своїх побратимів і саме заради них, каже, можливо колись і напише книгу про війну. Але візьметься за це не раніше, ніж у країні настане мир. Захищати його він невдовзі знову вирушить на Схід.