РНБО: Силовики залишили низку населених пунктів, щоб не потрапити в оточення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"З метою вирівнювання лінії, яка зараз контролюється українськими військовими, було ухвалено рішення про передислокацію наших підрозділів на нові позиції, їх зміцнення для подальшого контролю ситуації з метою уникнення ситуації, коли наших військових можуть оточити", - сказав Лисенко, коментуючи інформацію щодо того, що українські силовики залишили позиції в Жданівці і ще у кількох населених пунктах у зоні АТО.

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