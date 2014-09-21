Бойовики обстріляли позиції силовиків біля 24 населених пунктів та донецького аеропорту (мапа АТО)

Про це йдеться на Facebook-сторінці прес-центру АТО.

Як зазначається у повідомленні, бойовики продовжують обстрілювати позиції сил українських військових.

Артилерійських та мінометних обстрілів, а також обстрілів з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", зазнали блокпости та опорні пункти сил АТО, розташовані в районі Макарового Луганської області.

Читайте також2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТОТакож терористи обстріляли позиції поблизу 24 населених пунктів Донецької області: Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Миколаївка, Гостра Могила, Рідкодуб, Центральний, Золоте, Розсипне, Степне, Сміле, Дебальцеве, Гірське, Фрунзе, Чернухіно, Покровське, Орлово-Іванівка, Водяне, Шевченко, Приовражне, Калинівка, Мирний, Нижня Кринка. Здійснено вогневий наліт на аеропорт Донецьк.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ході боїв під Дебальцевим було поранено близько 20 українських силовиків.