Українські військові обороняються і готують майданчики для відводу техніки - РНБО

Про це він заявив в ефірі 5 каналу в понеділок ввечері, пише Українська правда.

"Чого я найбільше остерігаюся у тій ситуації, яка зараз є: що користуючись відведенням важкої техніки, може бути дуже швидка атака на ключові об'єкти (в Україні). Найбільш вразливим є Дебальцеве (…) І (також) якщо з Донецького аеропорту забрати важку техніку, це може стати дуже легким полем для атаки бойовиків", - підкреслив Парубій.

"Я дуже остерігаюся, що якщо ми в односторонньому порядку у стратегічних напрямках (Маріуполь, Донецький аеропорт, Дебальцево) відведемо (техніку), може бути атака", - додав він.

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На думку Парубія, інша сторона конфлікту може пояснити таку атаку тим, що там є дуже багато угрупувань, які не контролюються. Опираючись на такі пояснення, вважає екс-глава РНБО, бойовики будуть атакувати ключові об'єкти.

"І тому поки вони (бойовики) не відведуть із Донецька на 15 км військову техніку, від Дебальцево та Маріуполя, я вважаю, що відвід нашої техніки з тих рубежів буде дуже і дуже ризикованим", - наголосив Парубій.

Водночас спікер РНБО Андрій Лисенко заявив, що вищезазначений сценарій українською владою прораховується.

"Це не просто сценарій, це реалії, які ми зараз відчуваємо на собі, і я маю внести розуміння в те, що важка техніка зараз реально не відводиться. Зараз готуються позиції, куди її зараз можна відвести, тому що поки терористи, бойовики, проросійські найманці, росіяни ведуть вогонь по наших позиціях, ми маємо відповідати симетрично, тобто робити те саме", - заявив він.

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"Поки ми займаємо оборонні позиції, ми не наступаємо. Зараз ми показуємо приклад, що ми вже готуємо майданчики для того, щоб відвести техніку, але вона поки що залишається на місці і прикриває наші позиції", - запевнив Лисенко.

Як відомо, в ніч на 20 вересня учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали в Мінську меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня.

Документ, зокрема, передбачає відвід великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку. Таким чином, створюється зона безпеки завширшки не менше 30 км.