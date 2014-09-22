Турчинов: біля Маріуполя зводять вал, який не подолає жоден танк (фото, відео)

Про це заявив спікер Верховної Ради, Олександр Турчинов під час візиту до Маріуполя, який він проводив разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Сьогодні провів нараду в Маріуполі з військовим керівництвом та керівництвом Нацгвардії щодо організації оборони міста та протидиверсійної роботи. Об'їхали всі передові лінії оборони. Маріуполь буде жити та працювати як звичайне українське місто і ніколи не буде під контролем ні терористів, ні сепаратистів, ні російських військових. Це українське місто і ми його будемо захищати до останнього", - написав спікер на своїй сторінці в соцмережі.

"Саме Маріуполь хотіли захопити під час вторгнення російських військових. Після Маріуполя відкривається шлях на південь України, шлях до Криму. Тому оборона Маріуполя є одним з найважливіших стратегічних завданнь", - заявив спікер перебуваючи в Маріуполі, пережає Еспресо.TV.

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Також, він зазначив. що в даний час відбудовується лінія активної оборони, яка повинна зупинити не тільки підрозділи терористичних угруповань, а й регулярні частини Російської Федерації.

"Ми будемо говорити з Кабміном щодо потужної технічної допомоги Маріуполю, щоб був зведений потужний вал, за який не зможе прорватися жоден танк , жоден БТР. Кожна наступна година буде використана для посилення нашої обороноздатності. Тільки в такому форматі можна використовувати час, який нам дає перемир'я", - сказав Олександр Турчинов.