Турчинов: біля Маріуполя зводять вал, який не подолає жоден танк (фото, відео)
Кожну годину перемир'я потрібно використовувати для посилення обороноздатності Маріуполя.
Про це заявив спікер Верховної Ради, Олександр Турчинов під час візиту до Маріуполя, який він проводив разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
"Сьогодні провів нараду в Маріуполі з військовим керівництвом та керівництвом Нацгвардії щодо організації оборони міста та протидиверсійної роботи. Об'їхали всі передові лінії оборони. Маріуполь буде жити та працювати як звичайне українське місто і ніколи не буде під контролем ні терористів, ні сепаратистів, ні російських військових. Це українське місто і ми його будемо захищати до останнього", - написав спікер на своїй сторінці в соцмережі.
"Саме Маріуполь хотіли захопити під час вторгнення російських військових. Після Маріуполя відкривається шлях на південь України, шлях до Криму. Тому оборона Маріуполя є одним з найважливіших стратегічних завданнь", - заявив спікер перебуваючи в Маріуполі, пережає Еспресо.TV.
Читайте такожОколиці Маріуполя обстрілюють з "Градів" вже третю добу поспіль - ЗМІ
Також, він зазначив. що в даний час відбудовується лінія активної оборони, яка повинна зупинити не тільки підрозділи терористичних угруповань, а й регулярні частини Російської Федерації.
"Ми будемо говорити з Кабміном щодо потужної технічної допомоги Маріуполю, щоб був зведений потужний вал, за який не зможе прорватися жоден танк , жоден БТР. Кожна наступна година буде використана для посилення нашої обороноздатності. Тільки в такому форматі можна використовувати час, який нам дає перемир'я", - сказав Олександр Турчинов.