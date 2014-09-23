Сили АТО відбили всі атаки на Авдіївку, бойовики зазнали втрат - РНБО

Цей населений пункт має важливе стратегічне значення, як попереджають експерти, захоплення Авдіївки дозволить терористам вдарити по аеропорту Донецька з північного напряму.

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Противник, як повідомляють у РНБО, також атакував сам аеропорт у Донецьку, а також перейшов у наступ поблизу селища Нікішине, яке знаходиться у 10 кілометрах на південь від Дебальцевого.

"Усі напади було відбито, терористи зазнали втрати", - лаконічно доповіли у Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.