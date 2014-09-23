Сили АТО відбили всі атаки на Авдіївку, бойовики зазнали втрат - РНБО
14:14, 23 вересня 2014Військо
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У РНБО заявили, що силам АТО вдалося відбити всі напади противника на опорний пункт біля населеного пункту Авдіївка, який знаходиться біля Донецька.
REUTERS
Цей населений пункт має важливе стратегічне значення, як попереджають експерти, захоплення Авдіївки дозволить терористам вдарити по аеропорту Донецька з північного напряму.
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Противник, як повідомляють у РНБО, також атакував сам аеропорт у Донецьку, а також перейшов у наступ поблизу селища Нікішине, яке знаходиться у 10 кілометрах на південь від Дебальцевого.
"Усі напади було відбито, терористи зазнали втрати", - лаконічно доповіли у Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.
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