СБУ оприлюднила запис розмови бойовиків про обстріл Авдіївки (аудіо)
18:22, 11 вересня 2014Суспільство
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СБУ оприлюднила запис перехопленої розмови бойовиків "ДНР", в якій вони говорять про те, що не дивлячись на перемир'я з мінометів обстріляли місто Авдіївка і вбили цивільних людей.
REUTERS
У перехопленій розмові один з бойовиків розповідає іншому, що вони вели мінометний обстріл і влучили в житлові квартали міста, повідомляє ТСН.uа.
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Їх снаряди влучили в будівлю школи і місцевий вокзал, а серед мирного населення багато жертв. Бойовики обстрілювали Авдіївку з мінометів 8 вересня - через 3 дні після оголошення режиму припинення вогню на Донбасі.
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