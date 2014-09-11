СБУ оприлюднила запис розмови бойовиків про обстріл Авдіївки (аудіо)

У перехопленій розмові один з бойовиків розповідає іншому, що вони вели мінометний обстріл і влучили в житлові квартали міста, повідомляє ТСН.uа.

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Їх снаряди влучили в будівлю школи і місцевий вокзал, а серед мирного населення багато жертв. Бойовики обстрілювали Авдіївку з мінометів 8 вересня - через 3 дні після оголошення режиму припинення вогню на Донбасі.