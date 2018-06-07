Зміцнення війська дає поштовх "оборонці"

Експонати виставки оглянули Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей, представники МВС, РНБО України, оборонних відомств іноземних держав.

На думку Олександра Турчинова, «принципово важливим» є те, що левова частка представлених на виставці сучасних зразків озброєння та військової техніки вироблена підприємствами оборонно-промислового комплексу України, який має можливість сьогодні розвиватися.

«Ми повинні мати найкращу зброю, найкращі системи захисту, і, зрештою, потужну армію, яка протистоятиме будь-якому агресору», — заявив Голова Верховної Ради. І додав, що сьогодні є серйозний поштовх для наукових розробок у оборонно-промисловому комплексі і авіакосмічній промисловості.

Спілкуючись з журналістами, він повідомив, що певні зразки техніки, зокрема засоби для нейтралізації безпілотних літаків, будуть просто з виставки відправлені в зону АТО. «Тут є кілька комплексів, що допоможуть нейтралізовувати безпілотні апарати, які використовують збройні сили Росії для точного наведення вогню по наших позиціях», — зазначив він.

Під час заходу Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей провів низку двосторонніх зустрічей з главами делегацій оборонних відомств іноземних держав.

Зокрема, в ході робочих зустрічей з Міністром оборони Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом, віце-міністром охорони краю Литовської Республіки Марюсом Величка та заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Грузії полковником Романом Джохадзе генерал-полковник Валерій Гелетей обговорив безпекову ситуацію в Україні, питання двостороннього оборонного співробітництва у військовій та військово-технічній сферах.

Наступного дня глава вітчизняного оборонного відомства зустрівся із заступником начальника управління стратегії оборонних інвестицій міжнародного секретаріату НАТО Генріком Дамом.

Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва між країнами в оборонній сфері.

Окрім того, генерал-полковник Валерій Гелетей обговорив із Міністром оборони Словаччини Мартіном Глвачом проблемні питання стосовно взаємної підтримки та допомоги.

Голова Верховної Ради України наголосив, що потужність українських підприємств дозволяє забезпечити військових у зоні АТО всім необхідним — від одягу до найсучаснішої техніки. При цьому Олександр Турчинов зазначив, що збільшення виробництва необхідної для Збройних Сил продукції сприятиме не тільки розвитку відповідних технологій, а й створенню робочих місць.

Олександр Турчинов звернув увагу на необхідність серйозної підготовки до ведення військових дій у зимовий період, зазначивши, що на виставці, зокрема, представлені різноманітний одяг, спальні мішки тощо, що нині є надзвичайно актуальним для наших військових.

Загалом на виставці демонстрували новинки спеціальної та військової техніки, озброєння, спеціальних технічних засобів зв’язку та захисту інформації, охорони кордону, оптико-електронні прилади для силових структур, усі види обладнання та аксесуарів для Збройних Сил і правоохоронних органів, спецодяг та фурнітуру, гідроприлади тощо.

Більше ніж 70 вітчизняних і зарубіжних виробників та імпортерів продукції в галузі безпеки і озброєння представили свої експозицій та дали змогу відвідувачам ознайомитися із основною своєю продукцією й новими розробками. Це підприємства, що входять до складу концерну «Укроборонпром», а також «АвтоКрАЗ», ІБІС, НВО «Практика», «Телекарт-Прилад», НПП «ТЕМП-3000», «PROF 1 GROUP», «Мікротек», «Тактичні системи», «Термал Віжн Текнолоджіс», «Пергам-Інжиніринг», Lahoux Optixs (Нідерланди), MKU (Індія), PRABOS, REDO s.r.o., Rescue Ltd (Чехія), Polish Chamber of National Defence Manufacturers (Польща) тощо.

Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей особисто ознайомився з усіма експозиціями вітчизняних та іноземних зброярів та вивчив запропоновані ними новинки озброєння та їхню основну продукцію.

— Багато зразків техніки, представленої на виставці, вже проходять випробування в зоні АТО. За результатами цих випробувань будуть зроблені відповідні висновки щодо того, наскільки ця техніка ефективна в тих умовах та викликах, на які сьогодні потрібно реагувати Збройним Силам й іншим силовим структурам. Найкращі зразки будуть найближчим часом закуплені для потреб Збройних Сил України, — зазначив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, на виставці працювали спеціалісти профільних структурних підрозділів Міністерства оборони України, які ретельно вивчали представлені зразки.

— Все залежатиме від показників бюджету 2015 року і того оборонного замовлення, яке буде визначене пріоритетом на наступний рік, — повідомив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Серед новинок, приміром, ДП «Орізон Навігація» вперше представило малогабаритний персональний комп’ютер (МПК) «Карат» (СН-4004) для використання складової частини інформаційно-навігаційного комплексу «солдата майбутнього» як індивідуального обладнання для забезпечення мобільності та інформаційної незалежності кожного бійця підрозділу. Він є елементом автоматизованої системи управління тактичної ланки управління і призначений для підвищення інформаційної взаємодії всередині підрозділу, координації дій військовослужбовця командиром.

Цікавими були і експонати легкої броньованої техніки, яка сьогодні так необхідна в зоні проведення АТО.

Зокрема, був презентований броньовик для сил спеціального призначення «Козак». За оцінками деяких фахівців, це один з найкращих за маневреністю бронеавтомобілів у світі. «АвтоКрАЗ» запропонував автомобілі Cougar (Кугуар) та Shrek One власного виробництва тощо.

Також у ході проведення виставки «Зброя та безпека» відбулася міжнародна конференція «Безпека у східній Європі — виклики та загрози. Військово-технічне співробітництво з іноземними державами — важлива складова розвитку озброєння та обороноздатності України». Розпочинаючи конференцію, перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак зазначив, що для забезпечення миру в Європі необхідно докладати спільних зусиль та об’єднуватися заради єдиної мети. Він подякував учасникам обговорення за розуміння ситуації в Україні.

А Національний університет оборони України продемонстрував відвідувачам можливості свого випробного центру, де тестуються практично всі засоби індивідуального захисту та броня перед взяттям на озброєння у вітчизняне військо. Старший науковий співробітник університету підполковник Іван Даценко зазначив, що вони мають всі можливості для випробування засобів індивідуального захисту навіть 6 класу, броньованого скла, сталі тощо.

Директор виставки «Зброя та безпека» Володимир Грек розповів, що, проаналізувавши результати проведення оборонних виставок в Україні у попередні роки, можна констатувати: наявні можливості щодо демонстрації оборонно-промислового потенціалу України використовувалися недостатньо. Участь підприємств оборонно-промислового комплексу у вітчизняних виставках була обмеженою.

У 2014 році формат виставки «Зброя та безпека» значно розширився. По-перше виставку відвідали керівники силових міністерств. Кількість експозицій підприємств ОПК України та іноземних компаній значно збільшилася. Також вдалося залучити більше офіційних делегацій іноземних країн, потенційних замовників української оборонної продукції, що має сприяти розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Окрім потенційних замовників та фахівців у галузі виробництва зброї, серед відвідувачів було чимало пересічних киян та гостей міста, яким було дуже цікаво, яку зброю сьогодні виготовляють в Україні й чим можна підсилити наше військо.

Ігор Парубський, «Народна армія»