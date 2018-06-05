50 спецгруп розміновує Донбас

Протягом попередніх років так званій оптимізації був підданий і цей рід військ Збройних Сил України. Але з початком АТО на Сході України військовим інженерам у стислі терміни довелося відновлювати свою чисельність та боєздатність. Зокрема вдалося довести чисельність наявних у бригадах інженерних груп з 13–20 осіб до 100–120. Адже в умовах ведення терористами «мінної війни», коли рахунок різноманітних вибухонебезпечних знахідок, що несуть у собі смерть, пішов на тисячі, досить відчутною виявилася нестача саме саперів.

Нагадаємо, що єдиний в Україні заклад з підготовки саперів — Центр розмінування Збройних Сил — знаходиться в Кам’янець-Подільському Хмельницької області. За останні роки завдяки зусиллям Центрального управління інженерних військ та особового складу Центру вдалося не тільки зберегти, а й збільшити його потенціал.

Фахівці Центру, які набули достатнього досвіду виконання бойових завдань під час миротворчих місій в Афганістані, Косові, Лівії та Іраку, не тільки здійснюють підготовку саперів для потреб Збройних Сил України, а нині практично виконують бойові завдання з розмінування місцевості та виконання заходів протимінного захисту безпосередньо на передовій та у звільнених від терористів містах.

— Зараз на Сході країни працює близько 50 інженерних груп, які намагаються надати допомогу кожному. Сьогодні дуже багато звернень до військових від цивільного населення по допомогу в розмінуванні тих чи інших об’єктів. Причому під час виклику зазвичай буває, що рахунок може йти на лічені хвилини. Найнебезпечніше — це саморобні вибухові пристрої терористів, серед яких часто зустрічаються виконані на професійному рівні, з використанням сучасних вибухових речовин та підривників, — розповідає начальник управління оперативного планування та застосування військ Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковник Геннадій Кравченко, який нещодавно повернувся із зони АТО.

Високопрофесійну роботу наші сапери провели під час розмінування, зокрема, стратегічно важливих мостів у районі населеного пункту Щастя та між Сєверодонецьком і Лисичанськом під час наступу наших військ. Ці операції проводились під шаленим обстрілом терористів, які не встигли висадити мостові переправи в повітря. Завдяки оперативній та мужній роботі військових саперів вдалося зберегти важливі артерії для пересування наших військ та забезпечення місцевого населення всім необхідним.

В активі військових інженерів також будівництво різноманітних фортифікаційних споруд, створення мінних загороджень тощо. На найбільш небезпечних ділянках встановлюються мінні шлагбауми (які вже довели свою ефективність), керовані мінні поля та сигнальні засоби. Для своєчасного виконання поставлених завдань було створено склади інженерного майна неподалік від району проведення АТО, а також безпосередньо в базових таборах, куди було доставлено більше 1500 тонн різноманітного інженерного майна.

Крім того, силами підрозділів інженерних військ щоденно виконуються завдання з очищення до 15 тонн питної води для потреб сил АТО на обладнаних польових пунктах водопостачання та здійснюється електропостачання від військових електроустановок у базових таборах, на блокпостах та у звільнених від терористів населених пунктах, де є в цьому потреба.

Відступаючи, терористи нищать усю інфраструктуру регіону. Мінують та підривають мости, залізничні колії, дороги, електричні підстанції та мережі водопостачання. Рахунок знищених мостів йде на десятки. Їхній ремонт здебільшого потребує багато часу та значних фінансових витрат. І тут теж приходять на допомогу військові інженери. Так, силами інженерних підрозділів у районах зони АТО із застосуванням важких механізованих мостів наведено 7 переходів з комплекту механізованих мостів через річки та за допомогою понтонно-мостового парку обладнано понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець.

Окреме завдання інженерних підрозділів — організація безпечного пересування військ у бойових умовах. Диверсійні групи терористів часто мінують шляхи ймовірного руху наших колон. Проведення попередньої детальної інженерної розвідки маршруту не завжди можливе. На це необхідно чимало часу й значна кількість спеціальної військової техніки. З метою уникнення втрат серед особового складу та техніки до району АТО були відправлені спеціальні бойові машини розгородження (БМР), які використовуються на найбільш небезпечних маршрутах.

Але кожен командир має пам’ятати, що безпека підрозділів в умовах мінної війни може бути забезпечена цілеспрямованою підготовкою особового складу до виконання службово-бойових завдань та високою психологічною готовністю солдатів і офіцерів до дій в умовах мінної небезпеки.

Олексій МАЗЕПА,

Інна МАЛЕВИЧ,

«Народна армія»