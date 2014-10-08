Військових комісарів замінять пораненими бійцями АТО

18:30, 08 жовтня 2014
Військо
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Міністерство оборони замінить 20 військових комісарів бійцями АТО, які були поранені під час бойових дій.

REUTERS

Про це повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. "Йде ротація, є розпорядження міністра оборони, є доручення президента, ми вже підібрали близько 20 осіб, які замінять військових комісарів. Ми відбираємо тих людей, які перебувають у госпіталях, які, можливо, фізично вже не можуть бути військовослужбовцям", - заявив міністр.

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"Також більше 70 військовослужбовцям, які отримали каліцтва або якісь інші проблеми зі здоров'ям у зоні АТО, було запропоноване навчання до вищих навчальних закладах, вони вчаться з перспективою повернутися в Збройні сили України на відповідні посади, у тому числі на керівні", - додав Валерій Гелетей.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня президент Петро Порошенко наказав Гелетею замінити військових комісарів на бійців АТО, які були поранені під час військових дій.

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