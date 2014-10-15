Штаб АТО: ситуація на блокпосту біля Бахмутки складна, але контрольована
13:08, 15 жовтня 2014Військо
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Ситуація на блокпосту, що розташований в районі Бахмутки складна, але контрольована.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.
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"Особовий склад підрозділів, який перебуває на зазначеному об’єкті, організував охорону та оборону, забезпечений засобами вогневого ураження та бронетехнікою. Здійснюється постійна комунікація між особовим складом блокпосту та керівництвом штабу АТО. В рамках взаємодії, з метою деблокування блокпосту, силами АТО надається підтримка вогневими засобами та резервними підрозділами", - йдеться в повідомленні.
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