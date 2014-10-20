За час АТО одеські військові медики надали допомогу понад 800 пораненим воїнам

За словами керівника цієї медичної установи заслуженого лікаря України полковника медичної служби Володимира Майданюка, на даний час на стаціонарному лікуванні в Центрі знаходяться понад 200 учасників АТО. Загалом за весь період ведення бойових дій у Донецькій і Луганській областях до Одеси було доставлено понад 800 воїнів збройних сил та інших військових формувань України, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"В залежності від характеру поранення всім їм було надано відповідну висококваліфіковану медичну допомогу. Великий обсяг робіт було виконано спеціалістами відділення травматології та інших структурних підрозділів хірургічного профілю", - підкреслив полковник медслужби Володимир Майданюк.