Порошенко обговорив розвиток космічної галузі під час візиту до КБ "Південне"
Глава держави провів нараду, на якій обговорювались стан, проблеми та перспективи розвитку космічної галузі.
Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідав Державне підприємство КБ "Південне" імені М.К.Янгеля, передає прес-служба глави держави.
Глава держави провів нараду, на якій обговорювались стан, проблеми та перспективи розвитку космічної галузі. Генеральний директор підприємства Олександр Дегтярьов представив проекти в аерокосмічній, оборонно-промисловій і транспортній сфері, зокрема участі у міжнародних проектах «Морський старт» і «Наземний старт»; у спільному українсько-бразильському проекті «Циклон-4», розробки ракети-носія середнього класу «Антарес», виробництва супутників дистанційного зондування Землі "Січ".
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Також Президент підняв питання про перспективи співпраці у космічній сфері з іншими зацікавленими державами, зокрема з Республікою Казахстан.
Участь у нараді також взяли Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Геннадій Зубко, Радник Президента - директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський.