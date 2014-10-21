Порошенко відвідав конструкторське бюро "Південне" (фото)

15:26, 21 жовтня 2014
Політика
2 0

Президент Петро Порошенко відвідав державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. Янгеля" у Дніпропетровську.

Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".

Читайте такожПорошенко присвоїв звання Героя України полковнику Гордійчуку

"Сьогодні з робочим візитом в Дніпропетровській області. Заразс на зустрічі в конструкторському бюро "Південне" імені М. Ягеля",– написав президент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter