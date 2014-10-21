Порошенко відвідав конструкторське бюро "Південне" (фото)
15:26, 21 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко відвідав державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. Янгеля" у Дніпропетровську.
Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".
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"Сьогодні з робочим візитом в Дніпропетровській області. Заразс на зустрічі в конструкторському бюро "Південне" імені М. Ягеля",– написав президент.
Сьогодні з робочим візитом на Дніпропетровщині. Зараз на зустрічі в конструкторському бюро "Південне" імені М. Янгеля pic.twitter.com/BknQLQkoQF
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2014
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