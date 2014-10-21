Порошенко відвідав конструкторське бюро "Південне" (фото)

Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".

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"Сьогодні з робочим візитом в Дніпропетровській області. Заразс на зустрічі в конструкторському бюро "Південне" імені М. Ягеля",– написав президент.