Дніпропетровська область з 2017 року впроваджує нову програму кредитування малого і середнього бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час масштабного бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», ініційованому Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців і підприємців, повідомив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман.

«ДніпрОДА сприяє розвитку підприємництва в області. Вводимо електронні адмінпослуги, оновили регіональну Раду підприємців, яка надає бізнесменам консультації та організовує корисні семінари. Зараз розробляємо нову програму кредитування для малого та середнього бізнесу. Її суть: місцеві бюджети компенсують підприємцям, які офіційно беруть людей на роботу, процентні ставки за кредитами. Це вигідно обом сторонам: бізнес розвивається, збільшуються податкові надходження до місцевих бюджетів. Плануємо відпрацювати цей механізм вже в 2017-му», - зазначив Кужман, звертаючись до учасників форуму.

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З квітня поточного року Приватбанк вже почав масштабне кредитування малого і середнього бізнесу за програмою «Країна успішного бізнесу». Як повідомив на форумі начальник Дніпровського регіонального управління Приватбанку Володимир Мацак, раніше банкам малий бізнес був нецікавий.

«Ми не готові були з ним працювати. Сьогодні ж ми зрозуміли, що малий і середній бізнес може зіграти дуже велику роль в економіці нашої країни за прикладом країн Західної Європи, де з приватного підприємництва сплачується 65% податків в казну. Приватбанк зараз кредитує підприємців за рахунок інвесторів банку, які оформили у нас депозити. Працівники банку пропонують інвесторам рекламні ролики про підприємців, які хочуть отримати кредити під свою справу», - зазначив Мацак.

За його словами, за рахунок програми «Країна успішного бізнесу» станом на 1 жовтня, по всій Україні створено 79 тисяч нових робочих місць. У банку з'явилася 101 тисяча позичальників-підприємців, прокредитованих на суму майже 1,4 млрд грн.

Мацак висловив упевненість, що в кредитуванні малого і середнього бізнесу (в обсягах від 50 до 300 тис. грн) можуть взяти участь всі банки України. Мацак підкреслив, що з боку Українського союзу промисловців і підприємців такі запрошення вже відправлені. Щодо компенсації з боку місцевих бюджетів відсотків за кредитом перше рішення вже прийнято. Зокрема, місцева рада міста Покровськ Донецької області вже виділила 5 млн грн на компенсацію, і перші позичальники вже захистили свої бізнес-плани.

Завдяки спільним рішенням підприємців, банкірів і місцевої влади організатори бізнес-форуму мають намір за три майбутніх роки за рахунок розвитку середнього і малого бізнесу мають намір створити до 1 млн робочих місць.

На форумі, в якому брали участь близько 700 відомих і початківців підприємців Дніпропетровської області, говорили не тільки про підтримку малого і середнього бізнесу, але і про інформаційному обслуговуванні товарів, розширення співробітництва, виході на зовнішні ринки. Учасники зустрічі могли отримати індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, юридичного супроводу, перспективам франчайзингу, податкової звітності, бізнес-консалтингу.

Крім того, на форумі звучали історії успіху підприємців.

«Сьогодні хотів донести малому і середньому бізнесу, що всі кордони знаходяться в нашій голові. Звичайний вантажник може за два дні продати 1,5 тонни меду в Німеччину і заробити 1,5 тисячі євро. Ми говорили про можливості навіть для мікро-бізнесу масштабуватися на весь світ. Сьогодні можна почати бізнес без грошей, і ми вчимо, як це зробити», - поділився один зі спікерів форуму, власник бізнесу в Україні та за кордоном Євген Василенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, у Дніпрі в будівлі «Менора Гранд-Хол» проходив регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та «Приватбанку» - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.