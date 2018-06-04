Як програма пільгового кредитування підприємців допоможе заробітчанам

В Ужгороді наступного року запрацює програма підтримки малого та середнього бізнесу, в рамках якої працюватиме й механізм компенсацій для підприємців, які створюють в області робочі місця. Відтак досвід вивчатимуть та за фінансових можливостей поширюватимуть по всій Закарпатській області, й він сприятиме вирішенню проблеми трудової міграції.

Сьогодні під час бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», ініційованому Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців і підприємців, про це докладно розказав директор Західного регіонального управління ПриватБанку Андрій Якимів.

Загалом, з його слів, у рамках абмітного проекту УСПП та Приватбанку щодо створення в Україні 1 мільйона робочих місць треба говорити не тільки про розвиток малого й середнього бізнесу, а й про вирішення проблеми трудової міграції. Останнє вкрай актуально для Західної України. «Сьогодні ми мусимо говорити про те, що незайняте населення шукає кращої долі десь за кордоном, виїжджає в сусідні держави на роботу. Тільки в Польщі за перше півріччя видано кілька сотень робочих віз. Україна сьогодні займає третє місце по трудовій міграції. Саме тому наше завдання, наше бажання – щоб населення не виїжджало за кордон», - уточнив Якимів.

На думку голови правління Закарпатського регіонального відділення УСПП Олексія Кіндрата, на сьогодні всі свідомі люди зацікавлені в тому, щоб Україна відбулася як сильна економічно держава. «Наше завдання в цьому допомогти, бо це ненормально, коли випускники вузів не можуть себе знайти в рідній державі, коли люди виїжджають за кордон. Саме тому підписаний між УСПП та Приватбанком Меморандум про створення до 2018 року в нашій державі мільйона робочих місць - це грандіозний проект. Так, це амбітно. На щастя, є порозуміння з боку органів місцевого самоврядування: з мерією Ужгорода ми вже домовилися про закладення коштів у бюджеті-2017 на компенсацію відсотків за такими кредитами. Аналогічна чи подібна програма може запрацювати з часом не лише в Ужгороді, а й у всіх районах області, уже є відповідні домовленості з Закарпатською облрадою та облдержадміністрацією», - розказав Кіндрат.

Про рішення, прийняте в Ужгороді, розповів сам присутній на форумі міський голова Богдан Андріїв. «Спеціалісти Управління економіки Ужгородської міської ради вже працюють над розробкою програми підтримки малого і середнього бізнесу на наступний рік. Попередньо, ми запланували в її рамках в тому числі передбачити 1 млн грн на погашення відсотків для бізнесу, який візьме кредити в Приватбанку в рамках запропонованої угоди», - розказав він.

Андріїв також уточнив, що з метою спрощення й прозорості процедури створення бізнесу в Ужгороді діє Центр надання адміністративних послуг.

На рівні області, за словами заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика, наразі теж обговорюють можливість підтримки започаткованого проекту, але спершу мусять проаналізувати фінансові можливості бюджету. «Треба говорити про те, що в області загалом вже працює низка програм, спрямованих на підтримку малого й середнього бізнесу, на подолання безробіття, в тому числі це різні галузеві програми. Крім того, створена й працює робоча група за участі бізнесменів, науковців, депутатів, народних депутатів з підготовки внесення змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття». Усе це говорить про те, що обласна влада сприяє й готова в майбутньому чути всі пропозиції щодо покращення бізнесового середовища. Нинішній проект, започаткований УСПП та Приватбанком, безперечно, теж буде детально вивчений та опрацьований», - додав Грицик.

Запропонований Приватбанком та УСПП проект викликав неабиякий інтерес серед присутніх на форумі бізнесменів. Основні месиджі, які звучали, – позитив, в основному через те, що нарешті банківський сектор почув потребу бізнесу в кредитуванні. Але зазначалося, що на цьому не слід зупинятися. Це зокрема відзначив депутат Закарпатської обласної ради, голова постійної комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій облради Андрій Андріїв.

«На сьогодні в Закарпатській області офіційно зареєстровано близько 64 тисяч підприємств, але реально працюють і платять податки тільки 40 тисяч. Це означає, що решта або призупинила діяльність, або пішла в тінь. Тому наша спільне завдання нині - допомогти їм. Як це зробити? Наша область дотаційна, фінансово ми дуже обмежені. Обласна рада ухвалює в рік до 100 програм, але всі фінансувати ми не можемо. Тому й звертаємося до банківського сектору з проханням допомагати, йти назустріч. Певен, нинішній проект певною мірою вже допоможе у вирішенні цього питання», - відзначив депутат.

У той же час, як звучало під час форуму, банкам слід задуматися і над зручними пропозиціями для бізнесу у значно суттєвіших фінансових рамках, ніж запропоновані.

Довідка УНІАН. 30 листопада в Ужгороді проходив перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Участь у роботі форуму беруть 250 представників бізнесу, науковці, представники влади.

Організатори форуму - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та "ПриватБанку" - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.

Наталія Петерварі