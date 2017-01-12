Відбулася стратегічна сесія в рамках проекту "Інкубатор" від ПриватБанку

Стратегічне планування – це основа роботи будь-якого бізнесу. А якщо Ви новачок або запускаєте новий напрямок бізнесу, то й поготів без нього не обійтися. Так само вважає ментор проекту «Інкубатор» Світлана Бережна, керуючий партнер компанії «Бізнес Тайм Україна». Тому вона зібрала своїх підопічних у Дніпрі 27 грудня, щоб провести для них стратегічну сесію.

Проект «Інкубатор» наблизився до свого екватора, уже видно перші результати роботи за кожним проектом. А ось завдяки кому й чому відбулися ці зрушення розказують самі учасники.

«Коли відбулася наша перша зустріч зі Світланою, – каже Євгенія Павлюк, власниця мережі магазинів взуття та учасниця «Інкубатора», – вона відразу сказала: «Усім, хто потрапить до мене, легко не буде». Щадити чиїсь почуття вона не планувала, відразу сказала, що критика буде жорсткою, але конструктивною. І вона свого слова дотрималася. Тільки ось для мене такий підхід виявився вирішальним у хорошому сенсі. Оскільки за короткий проміжок часу в моєму бізнесі та в моєму мозкові відбулися такі зрушення, яких я не змогла досягти за попередні кілька років».

«Світлана Бережна, – продовжує ділитися своєю думкою Євгенія, – вислухавши мою розповідь про те, як я веду бізнес, відразу мені сказала: «У тебе в бізнесі багато білих плям і недоробок, а особливо щодо персоналу. Ти не враховуєш одного дуже важливого моменту – навчання свого персоналу та прописування грамотної системи мотивації». І можу сказати, що проект «Інкубатор» настільки запалив мене, що я пішла на крайні заходи й за місяць запровадила зміни, змінила мотивацію, взялася за навчання персоналу. Було нелегко, оскільки лави співробітників спорожніли. А робота не зупинилася, і довелося дуже оперативно набирати нових співробітників. У той момент у мене була паніка, я радилася зі Світланою, яка підтримувала мене не тільки як мій наставник, але й як партнер. Переглянути свої погляди на ситуацію з персоналом також дуже допоміг ще один ментор «Інкубатора» Євген Гетьманчук. Він, як то кажуть, «вправив мізки» мені як керівникові. І сьогодні я можу сказати, що такі кардинальні кроки в рази покращили якість сервісу в моїх магазинах і збільшили продажі».

Цей приклад ілюструє те, наскільки активно та дієво працюють команди й наставники проекту «Інкубатор». Само собою, не всі команди стартували рівно, і етап бізнес-презентації вже чітко показав, хто дійсно горить своєю ідеєю й готовий задля її реалізації викладатися по максимуму. Наступним кроком стало стратегічне планування. Учасники позначили свої цілі в горизонті на три роки, пропрацювали слабкі сторони й негативні явища, а також ключові фактори успішності бізнесу. У результаті намітився план дій, згідно з яким вони будуть рухатися далі до зростання. І звичайно ж, учасники стратегічної сесії отримали домашнє завдання на наступну зустріч. Уже в лютому команда проекту знову зустрінеться в повному складі в Києві.