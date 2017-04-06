Гройсман запевняє, що бізнес-клімат в Україні буде тільки поліпшуватися

Український бізнес-клімат в подальшому буде лише покращуватися, а уряд готовий зробити для цього все необхідне. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом в Києві.

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"Ми на стороні бізнесу, економіки та будемо захищати тих, хто робить реальну справу. Хочу запевнити, що ситуація в майбутньому буде лише покращуватися. Для нас важливо, щоб у нас було не просто кількість бізнес-проектів, а щоб вони були успішними", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, уряд продовжує зменшувати кількість регулювань для бізнесу і почав змінювати систему митної служби.

Також голова уряду підкреслив, що Україна планує перейняти досвід Естонії у розвитку інноваційного сектора економіки.

"Ми абсолютно відкриті і хочемо посилювати взаємодію. Ми маємо широкий спектр можливостей щодо поглиблення співпраці. Вважаю, що необхідно розглядати напрямки поглиблення нашого співробітництва в економічній сфері. Зараз на тлі економіки, що розвивається в України відкривається багато можливостей. Естонія є лідером у багатьох напрямках, і ваші технологічні рішення, інновації важливі для нас", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За планом уряду, поточного року наша країна може увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – до ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти значний пакет законопроектів - понад 30, частина з яких вже зареєстровано в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.