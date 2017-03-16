Гройсман зустрінеться з силовиками для розмови про їхню взаємодію з бізнесом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір завтра, 17 березня, провести велику зустріч з представниками силових структур з питань їх взаємодії та роботи з бізнесом.

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Про це він повідомив на бізнес-форумі у Києві.

"Завтра відбудеться зустріч, за участю омбудсмена, керівника Офісу супроводу інвестицій, з усіма силовими структурами, де я абсолютно конкретно поставлю питання щодо роботи цих структур по відношенню до реального сектору, по відношенню до бізнесу", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що уряд буде захищати реальний сектор економіки і бізнес.

«Уряд буде захищати реальний сектор і добросовісний бізнес України. Ми розуміємо, що відбувається з інспекціями сьогодні, ми розуміємо, що відбувається з різними плановими контролюючими структурами, зокрема, йдеться про СБУ та її економічний департамент, йдеться про економічний підрозділ МВС, йдеться про вже, слава Богу, ліквідовану податкову міліцію», - сказав Гройсман.